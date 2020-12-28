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Алиса Фрейндлих перед госпитализацией с COVID-19 неделю лечилась дома 

РИА Новости и ещё 2 1 час назад
Фрейндлих перед госпитализацией с COVID-19 неделю лечилась дома
Фото: РИА Новости
Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих до госпитализации в течение недели лечилась дома, сообщила РИА Новости в понедельник представитель Северо-Западного окружного научно-клинического центра имени Соколова ФМБА России.
По словам собеседницы агентства, изначально у актрисы было небольшое поражение легких.

"Сейчас поражение большое, она находится в отделении интенсивной терапии под круглосуточным наблюдением", — отметила представитель центра, подчеркнув, что в медучреждении есть все необходимые лекарства.

"Если чего-то будет не хватать, приобретем в течение получаса", — добавила она.
Ранее в пресс-службе Большого драматического театра имени Товстоногова сообщили о госпитализации Фрейндлих с диагнозом "коронавирус".
Алиса Фрейндлих родилась в 1934 году в Ленинграде. Фильмы с ее участием вошли в золотой фонд отечественного кинематографа. Фрейндлих наиболее известна по таким лентам, как "Служебный роман", "Соломенная шляпка", "Д'Артаньян и три мушкетера", "Сталкер" и "Жестокий романс".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Общество , Алиса Фрейндлих , Федеральное медико-биологическое агентство , РИА Новости
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