Боярский поговорил с попавшей в больницу Фрейндлих

«Алиса Бруновна действительно больна. Я общаюсь с ней. Увы, она в больнице. Она звонила 26 декабря, поздравила меня с днём рождения. Я был очень тронут, ведь болезнь-то опасная. Радует, что она в состоянии говорить по телефону», — заявил артист в беседе с «Вечерней Москвой».

По его словам, в больницу попали сама Фрейндлих, её дочь Варвара и внучка Анна.

Боярский выразил надежду, что скоро у всех дела пойдут на поправку.