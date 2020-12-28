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Москва

Боярский рассказал о самочувствии Фрейндлих 

RT на русском и ещё 1 1 час назад
Боярский поговорил с попавшей в больницу Фрейндлих
Фото: globallookpress.com
Актёр Михаил Боярский рассказал о самочувствии своей коллеги Алисы Фрейндлих.

«Алиса Бруновна действительно больна. Я общаюсь с ней. Увы, она в больнице. Она звонила 26 декабря, поздравила меня с днём рождения. Я был очень тронут, ведь болезнь-то опасная. Радует, что она в состоянии говорить по телефону», — заявил артист в беседе с «Вечерней Москвой».

По его словам, в больницу попали сама Фрейндлих, её дочь Варвара и внучка Анна.
Боярский выразил надежду, что скоро у всех дела пойдут на поправку.
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Общество , Алиса Фрейндлих , Михаил Боярский
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