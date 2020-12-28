Родители школьников недовольны успеваемостью детей на удаленке

Дистанционное обучение привело в нашей стране к беспрецедентному отставанию школьников по программе, уверены их родители. По их словам, тяжелее всего детям даются иностранные языки, математика и русский язык. К тому же, подростки вынуждены целыми днями сидеть за уроками, теряя связь внешним миром. Почему российские школьники мучаются на удаленке и как им помочь, "Газета.Ru" разбиралась вместе с педагогами и родителями.

Родители российских школьников оказались недовольны успеваемостью детей после перевода на удаленное обучение в связи с пандемией коронавируса — по их словам, такой шаг привел к беспрецедентному отставанию от программы.

Как сообщает РБК со ссылкой на опрос группы сервисов «Актион Образование», 53% родителей убеждены, что учащиеся серьезно замедлились в освоении программы на дистанционном обучении. При этом каждый пятый считает, что это случилось из-за неподготовленности учителей к занятиям в онлайн-формате. 29% родителей, в свою очередь, полагают, что пробелов в обучении у детей нет.

Отдельно участие в опросе также приняли руководители школ из 65 регионов страны, настрой которых оказался более позитивным — почти половина опрошенных (47%) считает отставание школьников минимальным. По их словам, в первую очередь, ежегодное снижение результатов наблюдается после летних каникул.

С этим, однако, соглашается лишь 11% родителей. Большинство же из них (54%) уверены, что отставание стало следствием удаленки, на которую значительная часть российских школьников была переведена еще весной. Осеннее дистанционное обучение затронуло школьников уже в меньшей степени, так как полностью закрылись только 7% школ.

Как рассказала «Газете.Ru» одна из матерей, которые попали бы в число недовольных успеваемостью ребенка из-за удаленки, ее ребенку приходится осваивать программу в основном самостоятельно, поэтому отставание сразу бросается в глаза.

«Учителям сложно наблюдать за каждым школьником: сидит он внимательно слушает или занимается своими делами. Их можно понять, они не виноваты, что не могут вложить столько знаний, сколько хотят», — отметила мама восьмиклассницы из Омской области в разговоре с «Газетой.Ru».

По ее словам, наиболее заметны проблемы с иностранными языками, математикой и русским. Такие предметы должны объясняться только лично, поскольку важна практика под наставничеством педагога, в то время как историю и обществознание реально воспринимать и дистанционно, уверена мама школьницы:

«Очень сложное время для школьников и нас, родителей. У нас своя работа и всегда мы отдавали детей в школы, чтобы за ними следили, учили и наставляли. А теперь невозможно просто, по программе не успеваем, объяснить некоторые предметы я и супруг не можем, потому что это не наша область. Сплошное разочарование», — жалуется жительница Омской области.

С ней согласна мать одиннадцатиклассника из Челябинска. Она рассказала «Газете.Ru», что самые большие проблемы испытывают именно ученики выпускных классов.

«Обучение пострадало сильно, всего полгода до сдачи этого злосчастного ЕГЭ, а дети не готовы совсем. Приходится нанимать репетиторов практически по всем предметам. Ребенок только и делает, что сидит за уроками», — возмущается женщина.

Отец десятиклассника из Москвы обрисовал «Газете.Ru» масштаб проблемы. По его словам, у подростка совершенно нет времени на коммуникацию с внешним миром, поскольку он готовится к контрольным и экзаменам. Кроме того, материал, который дают в онлайне, значительно отличается от того, которые проходят очно.

«Педагогам приходится давать облегченную версию материала на уроке, а для самостоятельного изучения — нормальный. Но дело в том, что понять, к примеру, физику, самому нереально, только, если ты не гений или не увлекаешься этим предметом», — пояснил мужчина.

Жалуются на удаленку и педагоги. Так, учитель русского языка одной из школ Краснодара и преподаватель математики школы в Карелии признались, что им сложно что-то сделать с качеством обучения, поскольку они оказались в такой же сложной ситуации, как и ученики. По их словам, заставить через экран компьютера подростков заниматься и завладеть их вниманием на онлайн-занятиях сложно — в основном, многие сидят в телефоне либо выключают камеру, ссылаясь на плохое соединение, и спят.

«Безусловно можно понять родителей, они знают, как должно выглядеть нормальное образование. Они не могут сидеть весь день и следить, чтобы ребенок учился, но тем не менее, мы стараемся. Приходится задавать больше, чтобы дети старались, особенно выпускники. Сложно в таких условиях справляться, из-за этого и успеваемость падает», — заключили учителя.

Согласен с коллегами основатель программы «Международный Ломоносовский клуб» Владимир Скрипниченко. По его прогнозу, в перспективе 10-15 лет поколение дистанта создаст напряжение на рынке труда из-за общего снижения уровня знаний и слабых надпрофессиональных навыков.

«Отсутствие баланса между временем, проведенным в онлайне, и реальной активной деятельностью плохо сказывается на психике в целом. Будет увеличиваться перекос в сторону специалистов, у которых будут проблемы с концентрацией внимания, с реальным общением, с критическим мышлением и так далее. Кроме общего снижения уровня знаний, под угрозой угасания также находятся и эмоциональный интеллект, и способность адаптироваться», — уверен Скрипниченко.

Недовольство качеством дистанционного образования сегодня, 28 декабря, также выразил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков . По его словам, такой формат уступает традиционному по качеству.

«В целом оно хуже. Потому что одно дело, когда мы с вами общаемся вживую, а другое дело, когда по телевизору», — заявил Фальков. При этом он отметил, что переход на онлайн-обучение является вынужденной необходимостью и не говорит о том, что образование стало заочным.

Однако, такого мнения придерживаются далеко не все. Так, основатель школы финансовой грамотности для детей и подростков Boss Kids Магомед Расулов полагает, что режим самоизоляции подтолкнул образование вперед на пять лет, неожиданно для всех переведя его в онлайн-формат. Сейчас его нужно продолжать совершенствовать, чтобы не терять внимание детей.

«Необходимо включать в уроки элементы геймификации для удержания внимания учеников, а также активную работу в группах, чтобы дети не перестали развивать soft skills», — объяснил Расулов «Газете.Ru».