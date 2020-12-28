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Москва

Массовый заплыв Дедов Морозов в бурлящем море в Сочи попал на видео 

Lenta.ru и ещё 2 1 час назад
Массовый заплыв Дедов Морозов в море попал на видео
Фото: РИА Новости
В Сочи прошел заплыв мужчин в костюмах Деда Мороза в Черном море. Произошедшее попало на видео, на снятые очевидцами кадры обратил внимание закрытый Instagram-аккаунт @krasnodar_kray, освещающий жизнь на Кубани.
На размещенных в сети кадрах видно, как в бурлящих волнах неподалеку от берега массово купаются люди, одетые в новогодние наряды.

«Только настоящие Деды Морозы так могут», — указано в подписи к посту.

Подписчики сообщества оценили публикацию в комментариях.

«Надеюсь, КТ им потом не понадобится», «А потом спасатели вытаскивают», «Короновирус? Не, не слышали», «Что пили? Рассказывайте давайте, что прет-то так», «То же количество назад вышло?», «Наверное, они так опохмеляются», «Молодцы, тоже смогла бы, если бы там была, здорово!», «Классно, кайф!» — писали они.

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Общество , Краснодарский Край , Сочи
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