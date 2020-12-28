Массовый заплыв Дедов Морозов в море попал на видео

«Надеюсь, КТ им потом не понадобится», «А потом спасатели вытаскивают», «Короновирус? Не, не слышали», «Что пили? Рассказывайте давайте, что прет-то так», «То же количество назад вышло?», «Наверное, они так опохмеляются», «Молодцы, тоже смогла бы, если бы там была, здорово!», «Классно, кайф!» — писали они.