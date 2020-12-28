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Удалять кошкам когти хотят запретить в Москве 

News.ru 40 минут назад
Удалять кошкам когти хотят запретить в Москве
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Столичные депутаты рассмотрят законопроект, запрещающий проведение так называемой операции «мягкие лапки», то есть удаления у кошек когтей.
На данный момент в России нет списка операций, проведение которых должно быть ограничено какими-либо показаниями, и ветеринарные клиники зачастую проводят дорогостоящую и калечащую операцию, передаёт «МК».

Ветеринары просят за такую услугу от 40 тысяч рублей, операции проводят вполне легально. Если такой закон будет принят, то следует отдельное внимание уделить ветеринарным клиникам, которые будут продолжать такие операции, чтобы это не превратилось в подпольное живодёрство, — подчеркнула депутат Мосгордумы от КПРФ Елена Янчук.

Она также добавила, что необходимо ввести административную ответственность для ветеринаров, которые проводят операцию «мягкие лапки», а также привлечь правоохранительные органы к проверкам ветклиник на предмет проведения в них неоправданных калечащих оперативных вмешательств.
Как писал NEWS.ru, первый в стране городской централизованный сервис для поиска потерявшихся домашних животных запустили на портале mos.ru. Теперь на нём можно опубликовать объявление о найденном питомце, чтобы хозяин смог забрать его. Ежегодно в столице находят более трёх тысяч пропавших питомцев. Запуск нового сервиса позволит создать единый реестр всех пропавших и найденных домашних животных.
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Общество , Мосгордума , КПРФ , МВД , Mos.ru , Москва
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