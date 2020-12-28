Ещё
Далее:
Читайте также:
«Тайны Кока-Колы»: что скрывает мировой бренд
«Тайны Кока-Колы»: что скрывает мировой бренд Выясняем ⟶
Выберите регион
Москва

Россияне оценили вероятность позитивных изменений после пандемии 

Lenta.ru 1 час назад
Россияне оценили вероятность позитивных изменений
Фото: Reuters
Россияне оценили вероятность позитивных изменений в мире после пандемии коронавируса. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование Ipsos Predictions.
Согласно данным опроса, 22 процента жителей России уверены в том, что после окончания эпидемии мир изменится к лучшему. В то время как 70 процентов россиян выразили сомнения в вероятности улучшения ситуации.
При этом 45 процентов респондентов из России надеются на то, что жизнь в стране придет в норму, а 37 процентов — рассчитывают на восстановление экономики. Помимо этого, большинство россиян (66 процентов) опасаются, что в скором времени планету ожидает еще одна эпидемия.
Ранее сообщалось, что коронавирус в долгосрочной перспективе приведет к замедлению глобализации и урбанизации, росту темпов цифровизации экономики и усилению государственной власти. Аналитики из Credit Suisse Research Institute выявили основные тенденции, которые раскрывают истинное влияние пандемии на человечество.
Видео дня. Водитель напал на медиков, потому что не смог развернуться
Последние новости
В Роспотребнадзоре спрогнозировали угасание коронавируса В Роспотребнадзоре спрогнозировали угасание коронавируса Раскрыто неожиданное последствие коронавируса Раскрыто неожиданное последствие коронавируса Песков назвал обидевшую Путина «огромную ошибку» Зеленского Песков назвал обидевшую Путина «огромную ошибку» Зеленского
Комментарии
Общество , Социология , РБК
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Мужчина умер при задержании в метро и попал на видео
00:17
Мужчина умер при задержании в метро и попал на видео
Происшествия
Применение ЗРК «Тор» армянской армией попало на видео
00:12
Применение ЗРК «Тор» армянской армией попало на видео
Войска
Лев набросился на леопарда и попал на видео
02:35
Лев набросился на леопарда и попал на видео
В мире
Последствия схода лавины в Иране сняли на видео
00:30
Последствия схода лавины в Иране сняли на видео
Происшествия
Пьяный москвич прокатился на машине с горки и попал на видео
00:44
Пьяный москвич прокатился на машине с горки и попал на видео
Происшествия
Ночные рейды по столичным заведениям попали на видео
01:51
Ночные рейды по столичным заведениям попали на видео
Происшествия
Дети потушили Вечный огонь в Оренбурге и попали на видео
01:00
Дети потушили Вечный огонь в Оренбурге и попали на видео
Происшествия
Пожар на вещевом рынке в Волгограде попал на видео
00:31
Пожар на вещевом рынке в Волгограде попал на видео
Пожары
Извержение вулкана Этна сняли на видео
01:44
Извержение вулкана Этна сняли на видео
Происшествия
Автомобилисты отблагодарили медиков необычным способом и попали на видео
00:27
Автомобилисты отблагодарили медиков необычным способом и попали на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть