В Москве расширили список вакцинируемых от COVID-19 

Запись на вакцинацию от COVID-19 новых групп граждан открылась в Москве, теперь получить вакцину могут москвичи старшего возраста, сотрудники ЖКХ, общепита, спорта, органов охраны правопорядка, а также волонтеры и занятые в некоммерческих и религиозных организациях.

Ранее вакцинация была доступна людям из основной группы риска: работникам медицинских и образовательных учреждений, сотрудникам городских социальных учреждений и другим работникам учебных и лечебных учреждений — тем, кто занимается клинингом, младшему медицинскому персоналу, администраторам. С 14 декабря к ним добавились работники МФЦ, культуры, а также сферы торговли и услуг, а с 21 декабря — работники транспорта, энергетики, промышленности, а также сотрудники средств массовой информации.

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин , пункты вакцинации будут работать и в новогодние праздники, поэтому, чтобы как можно больше москвичей могли воспользоваться свободным временем и сделать прививку, с понедельника запись на вакцинацию открывается и для занятых в сферах ЖКХ, общественного питания, спорта и в органах охраны правопорядка, включая полицию, прокуратуру , суды и других.

Кроме того, записаться на прививку теперь могут волонтеры и занятые в некоммерческих и религиозных организациях.

А в воскресенье мэр объявил, что с понедельника также откроется запись для людей старшего поколения после одобрения Минздрава России . Они относятся к самой большой группе риска и тяжелее всего переносят COVID-19.

По мере поступления вакцины список категорий для записи на прививку будет постепенно расширяться и, в конечном счете, вакцина станет доступна для всех жителей столицы.

Что нужно для записи

Запись открыта на ближайшие две недели на mos.ru, emias.info, инфомате поликлиники. Каждый может выбрать наиболее подходящий для себя способ — на сайте, в мобильном приложении или по телефону.

Пройти вакцинацию от коронавируса могут жители в возрасте от 18 лет с московским полисом ОМС или прикреплением к городской поликлинике. Беременные и кормящие грудью женщины сделать прививку не могут.

Вакцинируемые не должны иметь некоторых хронических заболеваний и болеть ОРВИ за две недели до прививки. С момента последней прививки, например от гриппа, должно пройти не менее 30 дней.

Как и где привиться

Препарат состоит из двух компонентов, поэтому вакцинация проводится двукратно — это дает надежный иммунный ответ. Сначала вводят первый компонент вакцины, а через 21 день — второй.

Записываться нужно только на первую вакцинацию — на вторую врач запишет в день первой вакцинации. Чтобы жители не забыли о повторной прививке, за сутки до нее придет СМС с напоминанием.

На вакцинацию потребуется не менее часа: 10 минут на осмотр врача перед прививкой, около 15 минут займет подготовка препарата, 30 минут — наблюдение после прививки.

После москвичи получают сертификат с отметками о двух прививках, подтверждающий факт прохождения вакцинации против COVID-19.

В настоящее время в столице открыты 70 пунктов вакцинации на базе городских взрослых поликлиник. Они работают ежедневно с 08.00 до 20.00. Как отметил Собянин, при необходимости в резерве стоит еще 70 пунктов.