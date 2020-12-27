Умер художник-сценограф «Сатирикона» Борис Валуев

"Страшная утрата потрясла наш театр. Умер Борис Леонидович Валуев, замечательный художник-сценограф, создавший более 20 спектаклей "Сатирикона" и определявший своим художественным стилем, своим кропотливейшим и добросовестным способом работы, своим высочайшим вкусом и профессионализмом уровень культуры и лицо нашего театра", — говорится в сообщении.