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Москва

Пережившая два крушения «Невского экспресса» женщина умерла в Петербурге 

News.ru и ещё 1 6 минут назад
Умерла пережившая два крушения «Невского экспресса» россиянка
Фото: ТАСС
Женщина, которая пережила два теракта в поездах «Невский экспресс» в 2007 и 2009 годах, скончалась в Санкт-Петербурге от тяжёлого заболевания.
Петербурженка Наталья Гончарова была единственным человеком, который попал в обе железнодорожные аварии. В 2007 году она ехала на поезде, который сошёл с рельсов, а в 2009 году она оказалась в одном из тех вагонов, где больше всего погибло людей, сообщает 78.ru.
Сама Наталья во время второго инцидента получила серьёзные травмы руки и ноги, при аварии её зажало между сиденьями поезда.
facebook.com/natanovi/photos
О смерти 46-летней женщины рассказала её подруга, журналистка Алла Намсараева. По её словам, Наталья тяжело восстанавливалась после сложных операций и даже смогла вернуться к нормальному образу жизни. Однако затяжная болезнь в итоге унесла жизнь женщины, которая смогла пережить два железнодорожные катастрофы.

Я и все те люди, в судьбе которых ты принимала участие, всегда будут помнить тебя, — написала подруга скончавшейся.

В результате взрыва на железнодорожной ветке Москва — Санкт-Петербург в 2007 году с рельсов сошел скоростной поезд «Невский экспресс». Инцидент, в результате которого пострадали 60 человек, власти назвали терактом. Два года спустя было совершено ещё одно нападение. Из-за взрыва с путей сошли и перевернулись четыре вагона «Невского экспресса». Жертвами катастрофы стали 28 человек, более 130 получили ранения.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в результате ДТП в Быковском районе Волгоградской области погибли трёхлетняя девочка и её мать. Инцидент произошёл 26 декабря на дороге возле посёлка Катричев Быковского района. Водитель не справился с управлением, и машина опрокинулась.
Видео дня. Водитель напал на медиков, потому что не смог развернуться
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Комментарии
Общество , Наталья Гончарова
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