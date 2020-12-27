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Москва

После ссоры в соцсети москвич решил подать в суд против Познера 

Майк Габриелян 21 минуту назад
Москвич подал в суд на журналиста Владимира Познера и соцсеть «Вконтакте» после того, как поругался с оппонентом в группе «Познер. Онлайн».
46-летний Константин Шулика рассказал, что один из пользователей регулярно оскорблял и его и других оппонентов. Шулика отправил запрос в полицию, но там не смогли установить личность обидчика.

«Юристы с которыми я заключил договор, переадресовали иск социальной сети «Вконтакте» и собственно господину Познеру, так как он является хозяином этой группы», — сказал Шулика.

По его словам, администраторы группы и соцсеть не ответили на жалобы, которые он отправлял.
Познер признался, что не всегда носит маску на публике
В рамках иска о защите чести и достоинства Шулика требует 200 тысяч рублей, сообщает Mash. В группе комментаторы вели политические споры о России.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Познер предупредил о войне России и США.
Общество , Видео , Владимир Познер
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