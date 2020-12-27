Считавшаяся умершей россиянка нашлась спустя 16 лет 

Жительница Орска , считавшаяся умершей в течение 16 лет, была найдена после обращения в Пенсионный фонд. Об этом сообщается на сайте Советского районного суда города.

Отмечается, что женщина пропала в 2004 году, а ее трехлетний сын и шестимесячная дочь остались на попечении дедушки. Вскоре после исчезновения дочери он обратился в суд с заявлением о ее признании в качестве безвестно отсутствующей. В результате вынесенного судом решения несовершеннолетние смогли получать выплаты по случаю потери кормильца. В 2015 году россиянку объявили умершей.

Однако в 2020 году от ее имени в Пенсионный фонд поступило обращение за единовременной выплатой. Оказалось, что женщина проживала в Башкирии и завела новую семью.

В суде россиянка пояснила, что не собирается возвращаться в Орск. Присутствовавшие на заседании дети не стали возражать против отмены решения об объявлении женщины умершей и зая