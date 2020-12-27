"В РФ 111 лабораторий Роспотребнадзора следят за циркуляцией вируса в нашей стране, и с уверенностью можем сказать, что в настоящий момент английская мутация отсутствует у нас, но, если она появится, она не несет ничего глобального и страшного", — сказал он в воскресенье в эфире программы "Вести недели" с Дмитрием Киселевым на телеканале "Россия-1".