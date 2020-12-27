Ещё
Далее:
Читайте также:
За вами следят!
За вами следят! Убедиться ⟶
Выберите регион
Москва

В России зафиксировали 28 284 новых случая заболевания COVID-19 

Майк Габриелян 1 час назад
В России зафиксировали 28 284 новых случая заболевания COVID-19
Фото: ТАСС
За последние сутки в России выявлено 28 284 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 15% не имели клинических симптомов. Зафиксировано 552 летальных исхода. Полностью выздоровело 24 390 человек. Об этом сообщает портал Стопкоронавирус.рф.
В Москве зафиксировано 6620 новых случаев COVID-19, в Петербурге — 3761, Московской области — 1609. В пятерку наиболее «ковидных» регионов также попали Нижегородская область (499) и Свердловская область (409).
Всего на сегодня в России выявлено 3 050 248 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 54 778 летальных исходов, выздоровело 2 450 829 человек. Проведено более 89 млн тестов.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в Москве нашли британский мутировавший штамм Covid-19, который заразнее оригинального китайского вируса на 70%.
Видео дня. Водитель напал на медиков, потому что не смог развернуться
Общество , Происшествия
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Пьяный москвич прокатился на машине с горки и попал на видео
00:44
Пьяный москвич прокатился на машине с горки и попал на видео
Происшествия
Применение ЗРК «Тор» армянской армией попало на видео
00:12
Применение ЗРК «Тор» армянской армией попало на видео
Войска
Автомобилисты отблагодарили медиков необычным способом и попали на видео
00:27
Автомобилисты отблагодарили медиков необычным способом и попали на видео
Общество
Первый серийный Су-57 ВКС России показали на видео
00:46
Первый серийный Су-57 ВКС России показали на видео
Войска
Житель Кентукки убрал снег огнеметом и попал на видео
00:14
Житель Кентукки убрал снег огнеметом и попал на видео
США
Падение внедорожника с ребенком с обрыва в Крыму попало на видео
00:30
Падение внедорожника с ребенком с обрыва в Крыму попало на видео
Происшествия
«Война» азербайджанского танка с армянским указателем попала на видео
00:30
«Война» азербайджанского танка с армянским указателем попала на видео
Войска
Опубликовано видео последствий стрельбы в Берлине
01:18
Опубликовано видео последствий стрельбы в Берлине
Происшествия
Мощный пожар на берегу Черного моря в Сочи попал на видео
01:12
Мощный пожар на берегу Черного моря в Сочи попал на видео
Пожары
Появилось видео с места взрыва автомобиля в американском Нэшвилле
00:22
Появилось видео с места взрыва автомобиля в американском Нэшвилле
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение