В России зафиксировали 28 284 новых случая заболевания COVID-19 

За последние сутки в России выявлено 28 284 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 15% не имели клинических симптомов. Зафиксировано 552 летальных исхода. Полностью выздоровело 24 390 человек. Об этом сообщает портал Стопкоронавирус.рф.

В Москве зафиксировано 6620 новых случаев COVID-19, в Петербурге — 3761, Московской области — 1609. В пятерку наиболее «ковидных» регионов также попали Нижегородская область (499) и Свердловская область (409).

Всего на сегодня в России выявлено 3 050 248 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 54 778 летальных исходов, выздоровело 2 450 829 человек. Проведено более 89 млн тестов.