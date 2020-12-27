Шум в новогоднюю ночь может привести к серьезным штрафам 

Специально для "Российской газеты" адвокат Олег Сухов объяснил, насколько критично для россиян шуметь в эту исключительную ночь. И рассказал, какие привилегии и ограничения будут действовать.

Что говорят федеральные законы

Федеральные законы напрямую не содержат требование о необходимости соблюдать тишину и покой в многоквартирных домах.

Однако, уточняет адвокат, статья 23 закона № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 года требует, чтобы жилье соответствовало определенным нормам, в том числе и по уровню шума.

Эти уровни определены в приложении 3 постановления Главного государственного санитарного врача РФ . С 23:00 до 7:00 они (уровни) ниже, чем с 7:00 до 23:00. В ночное время допустим шум, по громкости не превышающий спокойную речь человека.

Отдельной статьи по штрафам за шум в Кодексе РФ об административных правонарушениях нет. Но есть статья 6.4 КоАП РФ за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям проживания. Так что оштрафовать могут. Гражданина — на сумму до одной тысячи рублей, должностное лицо — до двух тысяч, а организацию — до 20 тысяч рублей.

"Таким образом, — обращает внимание Олег Сухов, — федеральный законодатель не выделяет нарушение тишины и покоя в отдельное административное правонарушение и тем более ничего не говорит о шуме в новогоднюю ночь".

Какие законы о тишине есть в регионах

Региональные власти, судя по их законодательной базе, уделяют вопросу тишины и покоя пристальное внимание. Почти каждый субъект РФ имеет региональный закон о тишине.

Например, в Москве , напоминает адвокат, это закон № 42 "О соблюдении покоя граждан и тишины в городе Москве", в Башкирии — Закон "Об обеспечении покоя граждан и тишины в ночное время" с поправками 2020 года Правовой акт, в Самарской области — Закон "Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Самарской области" №7-ГД от 13.01.2014 и так далее.

Административные кодексы и законы регионов также предусматривают наказания за несоблюдение этих законов. Например, информирует эксперт, в Москве нарушитель-гражданин за шум в ночное время (с 23:00 до 07:00) может заплатить штраф до 2 тысяч рублей, должностное лицо — до 8 тысяч рублей, а компания может быть оштрафована на сумму от 40 до 80 тысяч рублей.

Впрочем, на первый раз правонарушители могут отделаться предупреждением ( статья 3.13 Кодекса Москвы об административных правонарушениях).

Так можно шуметь в новогоднюю ночь?

По этому вопросу у регионов нет единой законодательной нормы.

Например, статья 2 закона Москвы ничего не говорит о новогодней ночи с 31 декабря по 1 января. Разрешено нарушать покой и тишину только для предотвращения и ликвидации аварий, чрезвычайных ситуаций, а также при отправлении религиозных культов.

В то же время поправки в закон Самарской области позволяют гражданам праздновать Новый год (иными словами, нарушать тишину и покой) с 22:00 31 декабря до 03:00 01 января по местному времени. Так, что все зависит от региона.

Поэтому гипотетически там, где нет такой новеллы, граждан, с шумом и гамом, отмечающих наступление Нового года в квартире или во дворе, можно спокойно привлекать к административной ответственности. Ибо, поясняет адвокат, люди не вправе шуметь в определенный промежуток времени.

"Другой вопрос, что я не знаю ни одного случая, когда бы власти привлекли, например, москвича или гостя столицы за нарушение тишины в новогоднюю ночь, — признается Олег Сухов. — Поэтому шум в новогоднюю ночь не привлекает внимания полиции. Если, конечно, громкие звуки не свидетельствуют о совершении преступления (например, о драке) либо о возникновении чрезвычайной ситуации (пожара и так далее). В этих случаях правоохранительные органы обязательно отреагируют на нарушение тишины. Правда, нарушителям грозят уже другие статьи КоАП РФ или даже Уголовного Кодекса".

С поправкой на ковид

Новогодняя ночь 2021 года пройдет под знаком пандемии коронавируса. А поскольку массовые гулянья, скопления людей и развлекательные мероприятия в кафе, клубах и ресторанах усиливают эпидемию, все это будет ограничено.

В регионах отменяют и запрещают массовые и развлекательные мероприятия с 23:00 (24:00) до 07:00 (08:00) по местному времени. Этот запрет распространяется и на новогоднюю ночь.

Более того, например, в Оренбурге Указом Губернатора № 505 от 19.10.2020 года запретили "проведение по месту жительства (пребывания) семейных мероприятий, ритуалов, поминальных обедов с одновременным присутствием более 10 человек". Понятно, подчеркивает эксперт, что это ограничение распространяется и на празднование Нового Года. Отменяются гулянья на городских елках.

"А в Санкт-Петербурге, — напоминает Олег Сухов, — даже планировали прекратить в новогоднюю ночь движение общественного транспорта. Правда 4 декабря пресс-служба городского комитета по транспорту поспешила успокоить возмутившихся граждан и сообщила, что "работа общественного пассажирского транспорта с 31 декабря 2020 на 1 января 2021 и в ночь с 6 на 7 января 2021 года будет организована в соответствии со штатным режимом работы, но без организации дополнительного транспортного обслуживания в ночное время".

Так что громкие звуки, шум и гам в новогоднюю ночь, предупреждает эксперт, могут стать уже не нарушением тишины и покоя, а несоблюдением санитарно-эпидемиологических норм. "В этом случае, — не исключает Олег Сухов, — высока вероятность появления у входа в ресторан, ночной бар или на пороге квартиры не только полиции, но и представителей Роспотребнадзора . И наказания будут жесткие и суровые".

Например, информирует адвокат, статья 236 УК РФ за нарушение санитарно-эпидемиологических норм (если оно привело к массовому заболеванию или создало угрозу наступления подобных последствий) грозит штрафом от 500 до 700 тысяч рублей. А также — принудительными работами и лишением свободы на срок до двух лет.

За нарушение санитарных правил и гигиенических нормативов при угрозе распространения болезни виновные штрафуются на сумму от 15 до 40 тысяч рублей, а организации на сумму от 500 до 700 тысяч рублей либо уполномоченные органы приостанавливают деятельность организации на срок до 90 суток (статья 6.3 КоАП РФ).

Возьмите на заметку!

Итак, некоторые региональные законы прямо указывают, что шум в новогоднюю ночь не нарушает тишину и покой.

"Другие законы обходят этот вопрос молчанием. Однако, — уточняет адвокат, — власти и правоохранительные органы таких регионов не считают громкое празднование Нового года административным правонарушением и не наказывают граждан. Судебных решений по этому поводу нет. Поэтому де-факто шум в новогоднюю ночь в России не является нарушением тишины и покоя".

В то же время пандемия коронавируса внесла коррективы в предстоящие праздники.