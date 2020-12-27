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Названы причины, по которым россияне чаще всего становятся невыездными 

ТК «Звезда» 28 минут назад
Почему россияне все чаще становятся невыездными
Фото: Кирилл Калинников, РИА Новости
В преддверии Нового года в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) рассказали, что в списках невыездных должников числятся более четырех миллионов россиян. Это на 700 тысяч больше, чем годом ранее (3,4 миллиона человек), и в 2,5 раза больше, чем три года назад (1,7 миллиона человек).

«Наиболее часто ограничение права на выезд должника из РФ применяется в отношении лиц, имеющих задолженности по алиментным платежам, кредитным платежам и за жилищно-коммунальные услуги», — цитирует сообщение ФССП ТАСС.

Ограничение выезда, как правило, применяется к большей части злостных неплательщиков алиментов и примерно к трети должников по кредитам. Чаще всего ограничивать выезд из страны за последние годы стали гражданам, забывающим оплатить долги за ЖКХ. Всего за 11 месяцев 2020 года приставы вынесли 8,3 миллиона таких постановлений в отношении граждан РФ.
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