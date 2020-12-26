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На незаконный корпоратив мэрии одного из городов РФ пришли полицейские 

News.ru 1 час назад
Полицейские пришли на корпоратив мэрии города в Челябинской области
Фото: РИА НОВОСТИ
В городе Верхний Уфалей Челябинской области полицейские пришли на новогодний корпоратив в кафе, который проводили сотрудники местной мэрии вопреки ограничениям, введённым на фоне пандемии коронавируса.
Проведение мероприятия было пресечено. По данным источника издания Znak.com в правоохранительных органах, сотрудниками полиции вечером 25 декабря из кафе было выведено 29 человек. Все они были вынуждены писать объяснительные. Как отмечает источник, в частности в корпоративе принимали участие сотрудники отдела земельных отношений, управления имуществом, юридического отдела и другие специалисты администрации города.
В пресс-центре управления МВД по региону эту информацию комментировать отказались, предложив обратиться в мэрию города. Глава Верхнего Уфалея Вера Ускова, в свою очередь, на звонок журналистов не ответила.
При этом представитель местной администрации в разговоре с изданием «Подъём» сообщил, что сотрудников мэрии не было на этом празднике. По его словам, местные власти накажут владельцев заведения за нарушения.
На территории Челябинской области до 11 января 2021 года в связи с пандемией COVID-19 действует запрет на проведение шоу-программ в ресторанах и ночную работу заведений, введённый губернатором региона Алексеем Текслером.
Ранее NEWS.ru писал о том, что в столичном баре Mendeleev оказались тайные комнаты, где посетители обслуживались после 23:00. Об этом заявил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) Ян Поповский.
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Комментарии 11
Общество , Алексей Текслер , МВД , Верхний Уфалей , Челябинская Область
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