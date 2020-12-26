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Москва

Российской блогерше запретили въезд на Украину из-за посещения Крыма 

РИА Новости 1 час назад
Пограничники не пустили российскую блогершу на Украину
Фото: РИА Новости
Украинские пограничники не впустили в страну российскую блогершу, которая ранее посещала Крым, сообщила в субботу пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

"Пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" запретили въезд в Украину гражданину РФ. Во время оформления пассажиров авиарейса, прибывшего из Турции, пограничники обнаружили гражданку РФ 1994 года рождения, которая нарушила порядок въезда-выезда на временно оккупированную территорию АР Крым. Нарушителем оказалась российская блогерша", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что девушке запретили въезд в страну сроком на три года, сейчас она ждет обратного рейса. Имя россиянки не называется.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Общество , ООН
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