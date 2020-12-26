Пограничники не пустили российскую блогершу на Украину

"Пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" запретили въезд в Украину гражданину РФ. Во время оформления пассажиров авиарейса, прибывшего из Турции, пограничники обнаружили гражданку РФ 1994 года рождения, которая нарушила порядок въезда-выезда на временно оккупированную территорию АР Крым. Нарушителем оказалась российская блогерша", — говорится в сообщении на сайте ведомства.