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Москва

В России запретили госзакупки импортных масок из всех стран, кроме ЕАЭС 

РИА Новости 35 минут назад
Правительство РФ запретило до 31 декабря 2021 года госзакупки медицинских масок из других стран, кроме Евразийского экономического союза (ЕАЭС), соответствующее постановление кабинета министров опубликовано на официальном портале правовой информации.
Правительство в конце апреля приняло постановление о введении запрета на допуск импортных промышленных товаров к госзакупкам, а также к закупкам для нужд обороны страны и безопасности государства. Ограничения не распространяются на продукцию из стран ЕАЭС, существует еще ряд исключений из запретов (например, в случае отсутствия на территории РФ подтвержденного производства товара).
Подписанный документ вносит изменения в перечень продукции, указанной в принятом в апреле постановлении, — в частности, в список включены "изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие, не включенные в другие группировки (только в отношении медицинских масок)" (пункт 123) и "средства защиты головы и лица (только в отношении медицинских масок)" (пункт 126).

"Установить, что запреты, установленные пунктами 1 и 2 настоящего постановления (запрет на допуск импортных товаров к соответственно госзакупкам и к закупкам для нужд обороны и безопасности — ред.), в отношении медицинских масок, указанных в пунктах 123 и 126 перечня, действуют до 31 декабря 2021 года", — говорится в тексте документа.

Минпромторг предложил ограничить закупки импортных масок
Предложение о запрете госзакупок импортных медицинских масок подготовил Минпромторг РФ, проект постановления был опубликован в ноябре. Министерство тогда указывало, что до середины марта объем производства медицинских масок в России составлял порядка 0,6 миллиона штук в сутки, однако в результате ввода дополнительных производственных линий максимальный суточный объем выпуска достиг 21 миллиона.
В свою очередь максимальная среднесуточная потребность в медицинских масках граждан и организаций РФ, как сообщал Минпромторг в пояснительной записке к проекту в ноябре, составляла 10,8 миллиона штук. Объем закупок масок для государственных и муниципальных нужд в первом полугодии 2020 года оценивался примерно в 370 миллионов штук, и более 80% спроса было удовлетворено товарами из стран Юго-Восточной Азии.
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Общество , Видео , Минпромторг , Правительство РФ , ЕАЭС
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