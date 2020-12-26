Правительство РФ запретило до 31 декабря 2021 года госзакупки медицинских масок из других стран, кроме Евразийского экономического союза (ЕАЭС), соответствующее постановление кабинета министров опубликовано на официальном портале правовой информации.

Правительство в конце апреля приняло постановление о введении запрета на допуск импортных промышленных товаров к госзакупкам, а также к закупкам для нужд обороны страны и безопасности государства. Ограничения не распространяются на продукцию из стран ЕАЭС, существует еще ряд исключений из запретов (например, в случае отсутствия на территории РФ подтвержденного производства товара).

Подписанный документ вносит изменения в перечень продукции, указанной в принятом в апреле постановлении, — в частности, в список включены "изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие, не включенные в другие группировки (только в отношении медицинских масок)" (пункт 123) и "средства защиты головы и лица (только в отношении медицинских масок)" (пункт 126).

"Установить, что запреты, установленные пунктами 1 и 2 настоящего постановления (запрет на допуск импортных товаров к соответственно госзакупкам и к закупкам для нужд обороны и безопасности — ред.), в отношении медицинских масок, указанных в пунктах 123 и 126 перечня, действуют до 31 декабря 2021 года", — говорится в тексте документа.

Предложение о запрете госзакупок импортных медицинских масок подготовил Минпромторг РФ, проект постановления был опубликован в ноябре. Министерство тогда указывало, что до середины марта объем производства медицинских масок в России составлял порядка 0,6 миллиона штук в сутки, однако в результате ввода дополнительных производственных линий максимальный суточный объем выпуска достиг 21 миллиона.

В свою очередь максимальная среднесуточная потребность в медицинских масках граждан и организаций РФ, как сообщал Минпромторг в пояснительной записке к проекту в ноябре, составляла 10,8 миллиона штук. Объем закупок масок для государственных и муниципальных нужд в первом полугодии 2020 года оценивался примерно в 370 миллионов штук, и более 80% спроса было удовлетворено товарами из стран Юго-Восточной Азии.