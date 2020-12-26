Медики госпитализировали вдову Табакова Зудину 

В Москве срочно госпитализирована вдова Олега Табакова, актриса Марина Зудина. Она почувствовала себя плохо и ей вызвали скорую помощь, передает Пятый канал.
Бригада медиков решила, что госпитализация необходима. Известно, что 55-летнюю артистку отвезли в одну из столичных клиник.
По предварительным данным, у вдовы Табакова диагностирован вертебро-базилярный синдром. Это серьезное нарушение функционирования головного мозга: из-за ослабления кровотока в артериях мозгу не хватает кислорода и глюкозы. У человека начинает кружиться голова, возникают головные боли и обмороки, нарушаются зрение и слух.
На поздних стадиях возможны серьезные осложнения в виде нарушений речи и глотания, ишемических инсультов различной степени тяжести.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Марина Зудина объяснила, почему памятник на могиле Табакова не будет установлен к юбилею.