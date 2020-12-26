Гинцбург поддержал введение «ковидных паспортов» 

По мнению главы Центра имени Гамалеи, такой документ будет подтверждать, что человек привит и на определенное время полностью защищен от возможности заражения коронавирусом

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург поддержал идею ввода «ковидных паспортов» для людей, которые провакцинировались от COVID-19, передает ТАСС. По его словам, такой документ будет подтверждать, что человек привит и на определенное время полностью защищен от возможности заражения коронавирусом.