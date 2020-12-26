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Гинцбург поддержал введение «ковидных паспортов» 

BFM.RU 54 минуты назад
Гинцбург поддержал введение «ковидных паспортов»
Фото: РИА Новости
По мнению главы Центра имени Гамалеи, такой документ будет подтверждать, что человек привит и на определенное время полностью защищен от возможности заражения коронавирусом
Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург поддержал идею ввода «ковидных паспортов» для людей, которые провакцинировались от COVID-19, передает ТАСС. По его словам, такой документ будет подтверждать, что человек привит и на определенное время полностью защищен от возможности заражения коронавирусом.
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Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что не поддерживает введение «ковидных паспортов» для привитых от коронавируса, назвав такое нововведение дискриминацией граждан.
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Общество , Валентина Матвиенко , Александр Гинцбург , Совет Федерации , ИТАР-ТАСС
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