Россияне перечислили главные цели на 2021 год

Большинство россиян намерены в следующем году сформировать финансовую подушку безопасности, а также научиться правильно распоряжаться деньгами.

Такой ответ дало 39 процентов опрошенных граждан. Еще 30 процентов россиян заявили о желании в новом году больше внимания уделять дому и семье. Кроме того, 24 процента респондентов в будущем году намерены начать вести здоровый образ жизни — заниматься спортом, похудеть, правильно питаться или избавиться от вредных привычек. Семь процентов опрошенных намерены в 2021 году совершить крупную покупку.

В новогоднюю ночь почти половина опрошенных россиян намерены загадать желания, связанные со здоровьем, а пятая часть — с финансами. По данным исследования, традиция загадывания желаний под бой курантов остается в России крайне популярной: ее соблюдает три четверти граждан страны. В исследовании принимало участие около 6 тысяч человек, пишет РИА Новости.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что дизайнер дала советы по украшению елки к Новому году. Так, она рекомендует отказаться от украшения елки мишурой и «дождиком».