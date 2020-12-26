Власти российского города объяснили сквозные дыры на мосту 

Власти Владивостока объяснили сквозные дыры на пешеходных зонах Некрасовского путепровода. Представитель администрации города заявил РИА Новости , что мост требует полной замены тротуарных плит.

Также власти запретили движение пешеходов по мосту после появившегося в сети видеоролика. По словам представителя мэрии, знаки «проход запрещен» поставили там «давно».

В четверг, 24 декабря, в Telegram -канале MDK и в соцсетях появилось видео, на котором житель Владивостока заснял пешеходную часть моста. На кадрах видны дыры, под которыми проходит оживленная трасса.

«Слава богу, ребята, слаба богу, что мы живем в России, а не в Америке. Все для людей, все для народа», — прокомментировал автор видео, которое вызвало бурное обсуждение пользователей в соцсетях.

По информации мэрии, подрядчик должен был отремонтировать пешеходные зоны путепровода по контракту до 30 сентября. Он был обязан выполнить укладку асфальтобетонного покрытия, ремонт проводился с отставанием от утвержденного графика.

«Однако при начале работ были выявлены скрытые дефекты, которые свидетельствует о необходимости полной замены тротуарных плит, а не просто ремонт существующих… Работы по замене тротуарных плит на Некрасовском путепроводе планируется выполнить путем проведения нового открытого аукциона в 2021 году», — уточнили в администрации.