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Грудь министра прикрыл глава региона 

Deita.ru 24 минуты назад
Глава Якутии заступился за декольте министра
Фото: deita.ru
Глава Якутии Айсен Николаев заступился за министра, "открытые части тела" которой раскритиковали на заседании регионального парламента, сообщает ИА DEITA.RU.
Накануне на заседании в адрес министра предпринимательства Ирины Высоких депутат Петр Аммосов высказал замечание. Народный избранник во время выступления чиновницы не слушал ее слов, а рассматривал "открытую часть тела", о чем поведал коллегам и самой Ирине. В считанные часы видео с заседания разлетелось по соцсетям и федеральным СМИ. Как отметил Айсен Николаев в социальных сетях, это крайне неприятно и некрасиво.

"Такое обращение со стороны мужчины к женщине недопустимо, тем более со стороны народного депутата", — подчеркнул глава республики.

Ранее в послании Госсобранию Айсен Николаев говорил, что парламент должен стать лидером среди региональных законодательных собраний субъектов России. Причем лидером не по числу скандалов, а по числу и качеству реализованных в интересах жителей Якутии законодательных инициатив. Но к сожалению, такие поступки со стороны народных депутатов опять привлекают внимание к Ил Тумэну не по тем вопросам, а по другим, крайне неприятным.

"Надеюсь, что и парламент республики, и партия, которую представляет народный депутат, дадут свою оценку и примут меры к действующему народному депутату", — подчеркнул Айсен Николаев.

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Комментарии
Общество , Айсен Николаев , РИА "Дейта"
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