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Легойда: РПЦ не выступает за запрет абортов 

Газета.Ru и ещё 1 45 минут назад
Легойда: РПЦ не выступает за запрет абортов
Фото: РИА Новости
Русская православная церковь (РПЦ) не требует полного запрета абортов, заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда, передает ТАСС.

«Мы не требуем (запрещать аборты), мы не занимаем такую позицию официально, Русская православная церковь. Мы более мягкую и гибкую позицию занимаем в данном случае: требуем вывести из фонда обязательного медицинского страхования», — сказал он.

Ранее в Московском патриархате поддержали идею установить во всех российских городах памятники беременной женщине, чтобы улучшить демографическую ситуацию в стране.
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Общество , Владимир Легойда , РПЦ , ИТАР-ТАСС , Москва
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