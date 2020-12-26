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Москва

Минтруда готовит россиянам дополнительный выходной день 

Ura.Ru 23 минуты назад
Россияне получат дополнительный выходной в 2021 году
Фото: ТАСС
Минтруда РФ разработает поправки к Трудовому кодексу о выходном 31 декабря. Об этом сообщил министр труда Антон Котяков.

«В 2021 году будут разработаны поправки в Трудовой кодекс в соответствии с поручением президента. Они позволят сделать 31 декабря выходным днем», — пишет сайт VSE42.Ru со ссылкой на Котякова.

При этом 31 декабря 2021 года точно будет выходным днем, отметил министр. Он напомнил, что соответствующее постановление правительства уже существует.
Ранее президент РФ Владимир Путин рекомендовал губернаторам регионов сделать 31 декабря 2020 года выходным днем. Глава государства отмечал, что работа в последний день года становится своеобразной.
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Общество , Владимир Путин , Минтруд , Google , Калининград , Калининградская Область
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