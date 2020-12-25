Гинцбург поддержал ввод «ковидных паспортов» 

"Ковид-паспорта" — совершенно правильная вещь, которую надо вводить одновременно с началом вакцинации, чтобы каждый вакцинируемый имел при себе документ, подтверждающий, что он провакцинирован и на определенное время полностью защищен от возможности заражения данным вирусом", — сказал он в пятницу в интервью телеканалу "Россия-24".