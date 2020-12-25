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Гинцбург поддержал ввод «ковидных паспортов» 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
Гинцбург поддержал ввод «ковидных паспортов»
Фото: РИА Новости
Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург назвал введение "ковид-паспортов" правильным решением.

"Ковид-паспорта" — совершенно правильная вещь, которую надо вводить одновременно с началом вакцинации, чтобы каждый вакцинируемый имел при себе документ, подтверждающий, что он провакцинирован и на определенное время полностью защищен от возможности заражения данным вирусом", — сказал он в пятницу в интервью телеканалу "Россия-24".

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, которая получила название "Спутник V". Препарат был разработан НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России и прошел клинические испытания в июне и июле. Пациентам ставятся две прививки, вторая — спустя три недели после первой.
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Общество , Александр Гинцбург , Минздрав РФ
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