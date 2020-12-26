Ещё
Далее:
Читайте также:
Праздничная скидка в Okko: цены пополам
Праздничная скидка в Okko: цены пополам Смотреть кино ⟶
Выберите регион
Москва

В России выросло число россиян, желающих остаться работать на удаленке 

РИА «ФедералПресс» и ещё 2 1 час назад
Все больше россиян захотели остаться работать на удаленке
Фото: ФедералПресс /Елена Сычёва
Трудиться удаленно и после окончания пандемии хотели бы 41 процент перешедших на такую форму работы россиян.
Отмечается, что среди женщин желание остаться работать на удаленке выше, чем среди мужчин. Так, за это выступает 46 процентов женщин и только 36 процентов мужчин. В то же время, в апреле текущего года о желании остаться на удаленке заявляли только 19 процентов россиян.
Кроме того, по данным исследования, все больше сотрудников российских компаний начинают работать удаленно. Если в октябре на удаленке работало только 39 процентов сотрудников компаний, то в декабре этот показатель вырос до 51 процента. Чаще всего дистанционно трудятся работники сферы информационных технологий (32 процента), продаж (31 процент), бухгалтерии (30 процентов) и управления персоналом (25 процентов).
Более трети работающих дома (36 процентов) считают, что дома их работоспособность выше, чем в офисе. Чаще такого мнения придерживаются мужчины — 38 процентов против 33 процентов — среди женщин. Столько же респондентов заявили, что одинаково эффективно трудятся и дома, и в офисе. Лишь 17 процентов респондентов считают, что работа из дома негативно влияет на их трудоспособность сообщает ТАСС.
Ранее «ФедералПресс» писал, что эксперты перечислили сферы, которые массово перешли на удаленку. Так, это оказались компании IT— и Digital-индустрий.
Видео дня. Адвокаты историка Соколова не согласились с вынесенным ему приговором
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Россияне перечислили свои главные цели на 2021 год Россияне перечислили свои главные цели на 2021 год Билеты на рейс Москва – Москва раскупили за несколько минут Билеты на рейс Москва – Москва раскупили за несколько минут Врачи перечислили новогодние подарки, легко передающие COVID Врачи перечислили новогодние подарки, легко передающие COVID
Комментарии
Общество , ФедералПресс , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Историка-потрошителя Соколова приговорили
01:23
Историка-потрошителя Соколова приговорили
Происшествия Криминал
Светская львица опубликовала видео в откровенном наряде
00:43
Светская львица опубликовала видео в откровенном наряде
Шоу-бизнес
ФСБ предотвратила теракт в Тамбове
01:32
ФСБ предотвратила теракт в Тамбове
Происшествия Криминал
Момент смертельной аварии на трассе под Рязанью попал на видео
00:23
Момент смертельной аварии на трассе под Рязанью попал на видео
Происшествия
30 пар россиян поцеловались в метро и попали на видео
00:15
30 пар россиян поцеловались в метро и попали на видео
Общество
Ритуальщики устроили бой у квартиры покойного в Москве
00:54
Ритуальщики устроили бой у квартиры покойного в Москве
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео выкатившегося за пределы ВВП самолета во Внуково
00:20
Опубликовано видео выкатившегося за пределы ВВП самолета во Внуково
Происшествия Новости Москвы
Массовое побоище устроили на турнире MMA в Москве
01:08
Массовое побоище устроили на турнире MMA в Москве
Происшествия Новости Москвы
Екатеринбуржца застрелили в маршрутке
00:53
Екатеринбуржца застрелили в маршрутке
Происшествия Криминал
Голый мужчина в шлеме прыгнул в машину полицейских
00:16
Голый мужчина в шлеме прыгнул в машину полицейских
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение