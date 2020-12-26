Все больше россиян захотели остаться работать на удаленке

Трудиться удаленно и после окончания пандемии хотели бы 41 процент перешедших на такую форму работы россиян.

Отмечается, что среди женщин желание остаться работать на удаленке выше, чем среди мужчин. Так, за это выступает 46 процентов женщин и только 36 процентов мужчин. В то же время, в апреле текущего года о желании остаться на удаленке заявляли только 19 процентов россиян.

Кроме того, по данным исследования, все больше сотрудников российских компаний начинают работать удаленно. Если в октябре на удаленке работало только 39 процентов сотрудников компаний, то в декабре этот показатель вырос до 51 процента. Чаще всего дистанционно трудятся работники сферы информационных технологий (32 процента), продаж (31 процент), бухгалтерии (30 процентов) и управления персоналом (25 процентов).

Более трети работающих дома (36 процентов) считают, что дома их работоспособность выше, чем в офисе. Чаще такого мнения придерживаются мужчины — 38 процентов против 33 процентов — среди женщин. Столько же респондентов заявили, что одинаково эффективно трудятся и дома, и в офисе. Лишь 17 процентов респондентов считают, что работа из дома негативно влияет на их трудоспособность сообщает ТАСС.

Ранее «ФедералПресс» писал, что эксперты перечислили сферы, которые массово перешли на удаленку. Так, это оказались компании IT— и Digital-индустрий.