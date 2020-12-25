Роструд опубликовал календарь выходных в 2021 году. Об этом сообщает РИА «Новости».
Из-за празднования 23 февраля россиян ожидает трехдневная рабочая неделя, они будут отдыхать с 21 по 23.
22 февраля придется отработать 20 числа. С 5 по 21 февраля граждан ожидает шестидневная рабочая неделя.
Четырехдневная неделя также будет в марте благодаря Международному женскому дню. Кроме того, четырехдневными будут две недели в мае.
14 июня россиян ожидает выходной из-за празднования Дня России.
В первую ноябрьскую неделю жители России выйдут на работу с 1 по 3 ноября, а выходные запланированы с 4 по 7 ноября.
31 декабря в 2021 году также объявили выходным.