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Во Владимирской области продлили самоизоляцию для пожилых 

РИА Новости 1 час назад
Во Владимирской области продлили самоизоляцию для пожилых
Фото: РИА Новости
Власти Владимирской области объявили о продлении до 24 января введенного из-за распространения коронавируса режима самоизоляции для людей старше 65 лет, сообщает в пятницу обладминистрация.
Режим повышенной готовности из-за коронавируса ввели в регионе 17 марта, а 31 марта — режим всеобщей самоизоляции, который затем несколько раз продлевали, последний раз — до 27 декабря.

"В условиях пандемии новой коронавирусной инфекции по 24 января 2021 года во Владимирской области продлен срок действия ограничительных мер, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия, для граждан старше 65 лет. В частности, сохраняется необходимость соблюдения ими режима самоизоляции", — говорится в сообщении.

Исключение, как и прежде, составляет обращение за медицинской помощью, выгул животных не дальше 100 метров от дома, поход до ближайшего магазина или аптеки.
Всего во Владимирской области зарегистрированы 17 497 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе 180 — за последние сутки. Выздоровел с начала пандемии 15 761 пациент, в том числе за 24 декабря — 176 человек. Умерли 439 человек, из которых восемь — за последние сутки.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Общество , Владимирская Область
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