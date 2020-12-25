Кузнецова вручила детям подарки в рамках акции «Елка желаний» 

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Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова вручила детям подарки в рамках благотворительной акции "Елка желаний". В своем аккаунте в Instagram она рассказала, что мальчик Семен из Вологды получил ноутбук. Девочке Алсу из Рязанской области вручили велосипед. Детский омбудсмен сообщила, что именно такие подарки попросили дети в рамках акций.

"Поговорили, пожелали друг другу добра в новом году", — написала Кузнецова.

Ранее столичные спасатели в костюмах Дедов Морозов поздравили маленьких пациентов Морозовской детской клинической больницы. "Десант" сказочных персонажей высадился на крыше и появился в окнах палат, используя специальное снаряжение.