Доктор Мясников рассказал о лекарстве от тяжелого ковида 

Доктор Александр Мясников рассказал, что исследование, опубликованное на авторитетном портале доказательной медицины UpToDate, подтвердило выводы российских врачей о пользе интерферонов при коронавирусе. Об этом он написал в своем Telegram-канал.

В материалах UpToDate сказано, что дефицит интерферонов может приводить к тяжелому течению коронавируса. Кроме того, подтверждается эффективность интерферонов при местном введении в дыхательные пути Мясников отметил, что клинические испытания, проводившиеся в его больнице, продемонстрировали положительный эффект интерферона-гамма в инъекциях при лечении тяжелых форм COVID-19 и некоторых других пневмоний. Сейчас медики выясняют, способен ли интерферон-гамма в виде капель в нос предотвратить тяжелое течение ковида.

«Впереди Новогодние праздники и никто не хочет болеть. Никакие лекарства не заменят мер личной профилактики. Но по крайней мере врачи смогут теперь назначать те же интерфероны с бОльшей уверенностью», — заключил Мясников (орфография и пунктуация автора сохранены).