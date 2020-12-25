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Доктор Мясников рассказал о лекарстве от тяжелого ковида 

Мария Иванова 1 час назад
Доктор Мясников рассказал о лекарстве от тяжелого ковида
Фото: Instagram
Доктор Александр Мясников рассказал, что исследование, опубликованное на авторитетном портале доказательной медицины UpToDate, подтвердило выводы российских врачей о пользе интерферонов при коронавирусе. Об этом он написал в своем Telegram-канал.
В материалах UpToDate сказано, что дефицит интерферонов может приводить к тяжелому течению коронавируса. Кроме того, подтверждается эффективность интерферонов при местном введении в дыхательные пути Мясников отметил, что клинические испытания, проводившиеся в его больнице, продемонстрировали положительный эффект интерферона-гамма в инъекциях при лечении тяжелых форм COVID-19 и некоторых других пневмоний. Сейчас медики выясняют, способен ли интерферон-гамма в виде капель в нос предотвратить тяжелое течение ковида.

«Впереди Новогодние праздники и никто не хочет болеть. Никакие лекарства не заменят мер личной профилактики. Но по крайней мере врачи смогут теперь назначать те же интерфероны с бОльшей уверенностью», — заключил Мясников (орфография и пунктуация автора сохранены).

Как писал «Рамблер», ранее эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) опубликовали предварительные результаты международного клинического исследования препаратов против коронавируса. Врачи пришли к выводу, что ни ремдесивир, ни гидроксихлорохин, ни комбинация лопинавира и ритонавира, ни интерферон-бета 1а не приносят значимой пользы пациентам с ковидом.
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Общество , Александр Мясников , ВОЗ
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