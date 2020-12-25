Россияне массово поцеловались в метро и попали на видео 

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Жители Екатеринбурга в знак протеста в связи с ограничительными мерами работы ночных клубов, баров и концертных площадок, принялись массово целоваться в метро. 30 пар начали целоваться в вагоне метро из-за того, что в городе запрещено работать увеселительным заведениям в ночное время. Видео акции размещено в Telegram-канале URA.RU.

По последним данным, в Свердловской области зафиксировано 403 новых случая заражения опасной вирусной инфекцией. Екатеринбург находится первом месте по числу заболевших в регионе: там обнаружено 155 новых случаев COVID-19.