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Москва

Антитела к ковиду станут преимуществом при найме на работу 

Павел Тиунов 14 минут назад
Антитела к ковиду станут преимуществом при найме на работу
Фото: ТАСС
Соискатели вакансий с подтвержденным иммунитетом к корнавирусу имеют теоретическое преимущество при устройстве на работу, сообщает агентство «Прайм». К такому выводу пришли специалисты сервиса SuperJob.
Аналитики провели опрос среди работодателей и выяснили, что наличие антител в организме потенциального сотрудника является важным обстоятельством для 7% респондентов. 2% проголосовавших заявили, что не для всех вакансий важен иммунитет к «ковиду». При этом абсолютное большинство (83%) не обращает внимание на справки о наличии антител, считая, что профессиональные навыки потенциального сотрудника гораздо ценнее.
В Superjob пояснили, что из числа интересующихся иммунитетом к корнавирусу работодателей большинство занято в сфере промышленности, медицины, логистики, ретейле и сфере услуг B2C.
Ранее, как сообщал «Рамблер», россиянам дали советы по поиску работы в кризис. Эксперты заявили, что в будущем году компании будут открывать вакансии на новых производствах, связанных с импортозамещением, цифровизацией и интернет-торговлей. В то же время работодатели начнут экономить на зарплатах, сокращая рабочие места в Москве и предлагая удаленку соискателям из регионов. Некоторым компаниям в новом году придется уволить часть сотрудников, сокращения затронут сферы общепита, досуга, туризма и гражданской авиации.
В других отраслях, напротив, будет легко найти работу. Это касается школьного и дошкольного образования, здравоохранения, курьерской службы, IT-технологий и строительства. Из-за оттока мигрантов новые сотрудники потребуются логистическим центрам и предприятиям ЖХК. Россиянам посоветовали разместить резюме в декабре, так как конкуренция на рынке труда перед Новым годом очень низкая.
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