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Москва

Досрочный ЕГЭ в 2021 году отменили 

RT на русском 17 минут назад
Министерство просвещения отменило досрочный ЕГЭ в 2021 году
Фото: РИА Новости
Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что досрочный ЕГЭ в 2021 году отменяется.

«Досрочный период проведения экзаменов в связи с текущей эпидемиологической обстановкой в 2021 году отменяется», — приводит слова Кравцова Telegram-канал «Большая перемена РФ».

Ранее сообщалось, что Рособрнадзор создал в специальном разделе на своём сайте навигатор для помощи в подготовке к Единому государственному экзамену (ЕГЭ) и Основному государственному экзамену (ОГЭ).
Также в Рособрнадзоре заявили, что не намерены сокращать число сдаваемых предметов на ЕГЭ.
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Общество , Сергей Кравцов , Рособрнадзор
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