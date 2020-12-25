Совфед одобрил запрет оборота и рекламу «веселящего газа»

Закон, который призван не допустить не связанное с медицинскими целями применение гражданами закиси азота, или называемого веселящего газа, одобрен Советом Федерации на заседании 25 декабря.

Документ запрещает производство, изготовление, поставку, хранение, перевозку и пересылку закиси азота не для медицинского, промышленного или технического применения. Также запрещается реализация и сбыт такой продукции, пропаганда, в том числе в Интернете, её использования и распространение информации о реализации закиси азота не в целях производства пищевой продукции, а также не для медицинского, промышленного или технического применения. Новые нормы должны вступить в силу с 1 января 2021 года.

Уточняется, что закись азота является одурманивающим веществом, в связи с чем запрещается его использование и потребление гражданами не по назначению в целях изменения состояния организма человека, не связанного с медицинским вмешательством и медицинской помощью.

Перечень одурманивающих веществ, включающий в том числе и закись азота, определит Правительство.