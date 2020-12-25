Ещё
Далее:
Читайте также:
Covid-19: все, что важно знать сегодня
Covid-19: все, что важно знать сегодня Узнать правду ⟶
Выберите регион
Москва

Оборот и рекламу «веселящего газа» запретят 

Парламентская газета и ещё 1 39 минут назад
Совфед одобрил запрет оборота и рекламу «веселящего газа»
Фото: PIXABAY.COM
Закон, который призван не допустить не связанное с медицинскими целями применение гражданами закиси азота, или называемого веселящего газа, одобрен Советом Федерации на заседании 25 декабря.
Документ запрещает производство, изготовление, поставку, хранение, перевозку и пересылку закиси азота не для медицинского, промышленного или технического применения. Также запрещается реализация и сбыт такой продукции, пропаганда, в том числе в Интернете, её использования и распространение информации о реализации закиси азота не в целях производства пищевой продукции, а также не для медицинского, промышленного или технического применения. Новые нормы должны вступить в силу с 1 января 2021 года.
Уточняется, что закись азота является одурманивающим веществом, в связи с чем запрещается его использование и потребление гражданами не по назначению в целях изменения состояния организма человека, не связанного с медицинским вмешательством и медицинской помощью.
Перечень одурманивающих веществ, включающий в том числе и закись азота, определит Правительство.
Видео дня. Тодоренко заговорила о разводе с Топаловым
Парламентская газета: последние новости
Путин оценил работу системы здравоохранения в пандемию Путин оценил работу системы здравоохранения в пандемию Кабмин предлагает изменить правила выезда ребёнка за границу Кабмин предлагает изменить правила выезда ребёнка за границу Новые требования к установке новогодней ёлки вступят в силу с 1 января Новые требования к установке новогодней ёлки вступят в силу с 1 января
Комментарии
Общество , Совет Федерации
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Историка-потрошителя Соколова приговорили
01:23
Историка-потрошителя Соколова приговорили
Происшествия Криминал
Светская львица опубликовала видео в откровенном наряде
00:43
Светская львица опубликовала видео в откровенном наряде
Шоу-бизнес
ФСБ предотвратила теракт в Тамбове
01:32
ФСБ предотвратила теракт в Тамбове
Происшествия Криминал
Момент смертельной аварии на трассе под Рязанью попал на видео
00:23
Момент смертельной аварии на трассе под Рязанью попал на видео
Происшествия
30 пар россиян поцеловались в метро и попали на видео
00:15
30 пар россиян поцеловались в метро и попали на видео
Общество
Ритуальщики устроили бой у квартиры покойного в Москве
00:54
Ритуальщики устроили бой у квартиры покойного в Москве
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео выкатившегося за пределы ВВП самолета во Внуково
00:20
Опубликовано видео выкатившегося за пределы ВВП самолета во Внуково
Происшествия Новости Москвы
Массовое побоище устроили на турнире MMA в Москве
01:08
Массовое побоище устроили на турнире MMA в Москве
Происшествия Новости Москвы
Екатеринбуржца застрелили в маршрутке
00:53
Екатеринбуржца застрелили в маршрутке
Происшествия Криминал
Голый мужчина в шлеме прыгнул в машину полицейских
00:16
Голый мужчина в шлеме прыгнул в машину полицейских
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение