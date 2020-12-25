Законодатели предписали соцсетям блокировать запрещенный контент

Социальные сети с 1 февраля 2021 года будут обязаны самостоятельно выявлять и блокировать запрещенный контент, в том числе детскую порнографию и экстремистские материалы. Такой закон принял Совет Федерации

В законодательстве теперь будет прописано понятие "социальная сеть". Главный признак — доступ к такому сайту в течение суток составляет более 500 тысяч пользователей интернета, находящихся на территории РФ

Уточняется, что Роскомнадзор будет признавать интернет-ресурсы социальными сетями и вести их реестр.

С 1 февраля 2021 года такие ресурсы, согласно новому закону, должны самостоятельно выявлять и блокировать незаконный контент.

материалах с порнографическими изображениями несовершеннолетних;

информации, склоняющей детей к совершению опасных незаконных действий;

данных о способах изготовления и использования наркотиков;информации о способах совершения самоубийства и призывах к нему;

рекламе дистанционной продажи алкоголя и интернет-казино;информации, которая в неприличной форме оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, выражает явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам госвласти;

призывах к массовым беспорядкам, экстремизму, терроризму и участию в несогласованных публичных мероприятиях. Речь идет о:

Владелец социальной сети обязан незамедлительно принять меры по ограничению доступа к такой информации. А если он не может самостоятельно оценить противоправность контента, то в течение суток обязан отправить данные в Роскомнадзор. Временно сообщение или видео все равно нужно заблокировать, а контрольное ведомство примет решение о снятии или сохранении ограничений.

В том случае, если пользователю будет казаться, что ограничение соцсеть наложила предвзято, то он сможет обратиться в Роскомнадзор. Ведомство будет уполномочено принять решение о восстановлении доступа.

Лица, которые посчитают, что соцсети нарушили их права, смогут обратиться за судебной защитой — в том числе с исками о возмещении убытков, компенсации морального вреда, защите чести, достоинства и деловой репутации.