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Москва

Пока вы в маске: В России создадут вакцину против всех мутаций коронавируса 

Елена Прошина 1 час назад

В России создают вакцину против всех мутаций коронавируса

Вакцина, которая, вероятнее всего, способна уберечь от большинства возможных мутаций коронавируса разрабатывается в России в центре имени Чумакова. Чем она отличается от остальных URA.
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Российские тесты на коронавирус используют в 45 странах

Российские ПЦР-тесты используют в 45 странах мира. Об этом 25 декабря рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24».
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Доставившая в Аргентину «Спутник V» стюардесса заплакала от осознания важности момента

Стюардесса самолета, доставившего в Аргентину первую партию вакцины «Спутник V», заплакала от осознания важности момента. Об этом Первый канал.
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Губернатор Ульяновской области Морозов заразился COVID

Коронавирус подтвержден у губернатора Ульяновской области Сергея Морозова. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе главы региона.
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Попова заявила о замедлении роста заболеваемости COVID-19

Глава заявила, что в России отмечается замедление роста заболеваемости COVID-19. Актуальные данные о ситуации с в России и мире представлены на портале.
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Общество , Видео , Анна Попова , Сергей Морозов , Роспотребнадзор , РИА Новости , ИТАР-ТАСС
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