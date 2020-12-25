Пока вы в маске: В России создадут вакцину против всех мутаций коронавируса 

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В России создают вакцину против всех мутаций коронавируса

Вакцина, которая, вероятнее всего, способна уберечь от большинства возможных мутаций коронавируса разрабатывается в России в центре имени Чумакова. Чем она отличается от остальных URA.

Российские тесты на коронавирус используют в 45 странах

Российские ПЦР-тесты используют в 45 странах мира. Об этом 25 декабря рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24».

Доставившая в Аргентину «Спутник V» стюардесса заплакала от осознания важности момента

Стюардесса самолета, доставившего в Аргентину первую партию вакцины «Спутник V», заплакала от осознания важности момента. Об этом Первый канал.

Губернатор Ульяновской области Морозов заразился COVID

Коронавирус подтвержден у губернатора Ульяновской области Сергея Морозова. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе главы региона.

Попова заявила о замедлении роста заболеваемости COVID-19

Глава заявила, что в России отмечается замедление роста заболеваемости COVID-19. Актуальные данные о ситуации с в России и мире представлены на портале.