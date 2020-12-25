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Попова заявила, что знает, как победить коронавирус 

News.ru и ещё 2 2 часа назад
Попова заявила, что знает, как победить коронавирус
Фото: РИА Новости
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России знают, как победить коронавирус. По её словам, эти знания достались ценой большого труда и потерь, но раскрывать их она не стала.

Сегодня, пройдя весь этот этап, я хочу сказать, что мы знаем, как его победить, мы научились делать так, как нужно, чтобы с ним бороться. Это большие знания, к сожалению, ценой огромного труда и даже потерь, но эти знания, они сегодня есть, они бесценны, но и вместе с тем они сегодня внушают оптимизм, — сказала в эфире телеканала «Россия 24» Попова.

Ранее Попова заявила, что ситуация с пандемией коронавирусной инфекции нового типа на территории России стабилизируется. На сегодняшний день, по информации от оперативного штаба, с начала пандемии в стране коронавирусной инфекцией заразились 2 992 706 человек. Из больниц по выздоровлении были выписаны 2 398 254 пациента с ранее диагностированным COVID-19. Также в оперштабе заявили, что 53 659 россиян с коронавирусом скончались. Попова подчеркнула, что у распространяющегося вируса свои законы. И некоторые из них связаны с сезонностью.
Число подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией во всём мире, согласно свежим данным Университета Джонса Хопкинса, составило 79 млн 489 тысяч человек, что в два раза больше, чем в октябре 2020 года. Однако за последнюю неделю темпы прироста числа заразившихся COVID-19 заметно снизились. За семь дней в мире зарегистрировали 4,4 млн новых пациентов с коронавирусом, в то время как неделей ранее инфекцию подхватили 5,36 млн человек. Также сократилось число летальных случаев среди заразившихся коронавирусом. С 18 по 25 декабря жертвами пандемии стали 79 тысяч человек, на 2,7 тысячи меньше, чем за неделю до этого, писал NEWS.ru.
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Комментарии
Общество , Анна Попова , Роспотребнадзор
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