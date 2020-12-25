В Кузбассе в трех городах ввели режим «черного неба» 

"В соответствии с прогнозируемыми метеорологическими условиями и ожидаемой синоптической ситуацией, в Кемерово ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Предприятиям города рекомендуется задействовать мероприятия по сокращению выбросов в атмосферный воздух согласно объявленной степени опасности с 18.00 (14.00 мск) 25.12.2020 до 18.00 (14.00 мск) 26.12.2020", — говорится в сообщении.