Карелия ужесточила правила въезда из-за COVID-19 

"Уточняю требования к гражданам, прибывающим в Карелию: гости республики обязаны иметь при себе отрицательный результат теста на коронавирус, полученный не позднее, чем за два дня до прибытия… Тем, кто приезжает в Карелию в служебную командировку, также необходимо иметь при себе свежую справку с отрицательным результатом теста", — написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте".