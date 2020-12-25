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Карелия ужесточила правила въезда из-за COVID-19 

РИА Новости и ещё 2 1 час назад
Карелия ужесточила правила въезда из-за COVID-19
Фото: РИА Новости
Приезжающим в Карелию необходимо будет иметь отрицательный результат теста на COVID-19, сообщил глава республики Артур Парфенчиков.

"Уточняю требования к гражданам, прибывающим в Карелию: гости республики обязаны иметь при себе отрицательный результат теста на коронавирус, полученный не позднее, чем за два дня до прибытия… Тем, кто приезжает в Карелию в служебную командировку, также необходимо иметь при себе свежую справку с отрицательным результатом теста", — написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

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Общество , Артур Парфенчиков
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