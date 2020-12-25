Житель Твери выиграл почти 335 млн рублей в лотерею

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Купленный за 200 рублей в отделении Почты России лотерейный билет принес жителю Твери выигрыш на сумму 334 883 756 рублей. Он участвовал в розыгрыше «Спортлото „4 из 20“, об этом говорится на сайте компании.

По условиям розыгрыша, чтобы получить суперприз, необходимо угадать все числа выигрышной комбинации в двух полях на лотерейном билете.

»Столото» обращения от удачливого гражданина пока не получало.

Также предновогодние дни принесли выигрыш жителю Челябинска. Он участвовал в розыгрыше «Спортлото „5 из 36“ и получил один миллион рублей.