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Житель Твери выиграл в лотерею более 334 миллионов рублей 

runews24.ru и ещё 4 1 час назад
Житель Твери выиграл почти 335 млн рублей в лотерею
Фото: РИА Новости
Купленный за 200 рублей в отделении Почты России лотерейный билет принес жителю Твери выигрыш на сумму 334 883 756 рублей. Он участвовал в розыгрыше «Спортлото „4 из 20“, об этом говорится на сайте компании.
По условиям розыгрыша, чтобы получить суперприз, необходимо угадать все числа выигрышной комбинации в двух полях на лотерейном билете.
»Столото» обращения от удачливого гражданина пока не получало.
Также предновогодние дни принесли выигрыш жителю Челябинска. Он участвовал в розыгрыше «Спортлото „5 из 36“ и получил один миллион рублей.
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Общество , Почта России , Тверская Область , Тверь
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