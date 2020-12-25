Попова рассказала, как маски защитили россиян от инфекций

Анна Попова. Меры профилактики COVID-19, в том числе ношение масок и соблюдение социальной дистанции, защитили россиян и от ряда других инфекций, заявила глава Роспотребнадзора

"То, что мы научились носить маски, быть осторожными, соблюдать социальную дистанцию, защитило нас от целого ряда инфекций", — сказала Попова в эфире канала "Россия 24".

Она рассказала, что отмечается снижение заболеваемости корью, дифтерией и коклюшем, острыми респираторными инфекциями. Также благодаря тому, что все стали часто мыть руки, заболеваемость острыми кишечными инфекциями тоже существенно снизилась.