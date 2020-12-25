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В Ялте смягчили график подачи воды на новогодние праздники 

Газета.Ru и ещё 2 12 часов назад
В Ялте смягчили график подачи воды на новогодние праздники
Фото: РИА Новости
Вода будет непрерывно подаваться в дома жителей Ялты на Новый год и в Рождество, несмотря на введенные ограничения. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко, передает "Интерфакс".

"С 06:00 31 декабря до 22:00 1 января вода будет подаваться непрерывно. Рождественские праздники — та же схема. Непрерывная подача с 06:00 6 января до 22:00 7 января", — говорится в сообщении.

В остальные дни вода будет подаваться с 06.00 до 09.00 и с 18.00 до 21.00.
Павленко выразила надежду, что осадки не прекратятся и водохранилища получат приток воды, что позволит "в дальнейшем увеличить время ее подачи".
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев будет препятствовать реализации проекта по опреснению воды в Крыму. Как стало известно до этого, крымское правительство подготовило план, согласно которому планируется разработка новых источников воды, строительство гидротехнических сооружений, объектов водоснабжения, водоотведения и капитальный ремонт инфраструктуры для решения проблемы водоснабжения в регионе.
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что начало строительства опреснительных установок на полуострове назначено на январь 2021 года.
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Общество , Сергей Аксенов , Дмитрий Кулеба , МИД , Киев , Республика Крым , Ялта
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