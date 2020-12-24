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Бекмамбетов лишился мансарды в элитном доме в Москве 

Вероника Полынина 1 час назад
Бекмамбетов лишился мансарды в элитном доме в Москве
Фото: ТАСС
Режиссер Тимур Бекмамбетов лишился мансарды в элитном доме в центре Москвы, сообщает «Московский комсомолец».
Хамовнический районный суд отклонил иск именитого режиссер к бизнесмену Эльдару Урманчееву, который продал ему двухуровневую квартиру в доходном доме Мазинга 1912 года в Малом Знаменском переулке.
Вскоре после покупки выяснилось, что второй уровень — мансарда, из-за которой режиссер и приобрел жилье, проходит по документам как отдельный объект недвижимости и по-прежнему принадлежит Урманчееву. Бекмамбетов обратился в Хамовнический суд столицы, однако проиграл.
Дом Мазинга в Малом Знаменском переулке 1914 года постройки является объектом культуры — здесь бывали писатель и журналист Владимир Гиляровский, издатель Иван Сытин, поэт Константин Бальмонт и другие знаменитые деятели культуры и искусства.
Как сообщал «Рамблер», режиссер Тимур Бекмамбетов снимет несколько фильмов на индийском языке с задействованием формата скринлайф. Первая лента будет запущена в производство в 2021 году.
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Комментарии
Общество , Владимир Гиляровский , Тимур Бекмамбетов , Константин Бальмонт , Московский комсомолец
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