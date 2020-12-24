Бекмамбетов лишился мансарды в элитном доме в Москве 

Хамовнический районный суд отклонил иск именитого режиссер к бизнесмену Эльдару Урманчееву, который продал ему двухуровневую квартиру в доходном доме Мазинга 1912 года в Малом Знаменском переулке.

Вскоре после покупки выяснилось, что второй уровень — мансарда, из-за которой режиссер и приобрел жилье, проходит по документам как отдельный объект недвижимости и по-прежнему принадлежит Урманчееву. Бекмамбетов обратился в Хамовнический суд столицы, однако проиграл.

Дом Мазинга в Малом Знаменском переулке 1914 года постройки является объектом культуры — здесь бывали писатель и журналист Владимир Гиляровский , издатель Иван Сытин, поэт Константин Бальмонт и другие знаменитые деятели культуры и искусства.

Как сообщал «Рамблер», режиссер Тимур Бекмамбетов снимет несколько фильмов на индийском языке с задействованием формата скринлайф. Первая лента будет запущена в производство в 2021 году.