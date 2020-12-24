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Москва

Уволенная за комментарий в соцсети чиновница объяснилась 

Свободная пресса 17 минут назад
Уволенная чиновница в Удмуртии открестилась от комментария в соцсети
Фото: depositphotos.com
Бывшая сотрудница администрации Селтинского района Удмуртии Светлана Пескишева заявила, что не писала в соцсети комментарий, за который лишилась работы.
Женщина рассказала телеканалу «360», что ее страницу сначала взломали, а потом заблокировали.

«Сегодня последний день работаю, и все. Дома буду пока. Затюкали уже — и так, и в школе детям говорят про меня. У меня трясучка, у меня апатия», — отметила она.

Ранее СМИ обратили внимание на комментарий в соцсети, который был оставлен за авторством сотрудницы комплексного центра социального обслуживания населения Селтинского района Светланы Пескишевой. Ответ чиновницы был адресован родителям поселка Ува, интересующимся подарками для детей из неполных и малоимущих семей.

«Детей для государства, что ли, рожали? Все каких-то денег ждут, подарков. Как родили, так и обеспечивайте», — гласил комментарий.

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