Мурашко: система здравоохранения выполняла все планы на 2020 год 

"Все планы, которые стояли перед здравоохранением на текущий, 2020-й год, выполнялись в штатном режиме, — сказал министр. — Практически в этот период было реализовано несколько крупных инвестиционных проектов, пять медицинских центров запущено в этом году, 11 медицинских организаций завершают строительные работы, идет приемка возведенных зданий".
"За период, начиная с марта 2020 года, количество пациентов, получивших амбулаторную и стационарную помощь и с новой коронавирусной инфекцией, и с больничными пневмониями, рядом других инфекционно-воспалительных заболеваний дыхательных путей, эта цифра составила более 5,2 млн человек. В общей сложности в настоящий момент более 1 млн 100 человек получают медицинскую помощь на амбулаторном и стационарном этапе", — сказал он.
"Сегодня 280 тыс. коек работает по оказанию медицинской помощи", — сказал министр.