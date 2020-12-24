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Москва

Мурашко: система здравоохранения выполняла все планы на 2020 год 

ТАСС и ещё 4 1 час назад
Мурашко: система здравоохранения выполняла все планы на 2020 год
Фото: РИА Новости
Российская система здравоохранения выполняла все планы на 2020 год в штатном режиме, несмотря на пандемию. Об этом сообщил в четверг министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на брифинге в правительстве.

"Все планы, которые стояли перед здравоохранением на текущий, 2020-й год, выполнялись в штатном режиме, — сказал министр. — Практически в этот период было реализовано несколько крупных инвестиционных проектов, пять медицинских центров запущено в этом году, 11 медицинских организаций завершают строительные работы, идет приемка возведенных зданий".

По его данным, более 5,2 млн пациентов получили с марта амбулаторную и стационарную помощь по различным направлениям.

"За период, начиная с марта 2020 года, количество пациентов, получивших амбулаторную и стационарную помощь и с новой коронавирусной инфекцией, и с больничными пневмониями, рядом других инфекционно-воспалительных заболеваний дыхательных путей, эта цифра составила более 5,2 млн человек. В общей сложности в настоящий момент более 1 млн 100 человек получают медицинскую помощь на амбулаторном и стационарном этапе", — сказал он.

Мурашко отметил, что около 280 тыс. больничных коек развернуто в России для пациентов с коронавирусом.

"Сегодня 280 тыс. коек работает по оказанию медицинской помощи", — сказал министр.

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