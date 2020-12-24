Вакцину «Спутник V» доставили в Аргентину

Все новости на карте

Аргентину прибыл самолет, на борту которого находится первая партия доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает РИА «Новости».

Дмитрий Феоктистов. Рейс прибыл в аэропорт Эсейса, где его встретили глава правительства Аргентины Сантьяго Кафьеро, глава минздрава Гинес Гонсалес и посол России

По данным агентства, всего в страну доставлено 300 тыс. доз вакцины.

Уточняется, что привезенные дозы вакцины в первую очередь предоставят медикам. После завоза новых партий будут привиты люди пожилого возраста, сотрудники безопасности и полицейские.