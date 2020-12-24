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Вакцину «Спутник V» рейсом доставили в Аргентину 

Газета.Ru и ещё 3 1 час назад
Вакцину «Спутник V» доставили в Аргентину
Фото: РИА Новости
В Аргентину прибыл самолет, на борту которого находится первая партия доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает РИА «Новости».
Рейс прибыл в аэропорт Эсейса, где его встретили глава правительства Аргентины Сантьяго Кафьеро, глава минздрава Гинес Гонсалес и посол России Дмитрий Феоктистов.
По данным агентства, всего в страну доставлено 300 тыс. доз вакцины.
Уточняется, что привезенные дозы вакцины в первую очередь предоставят медикам. После завоза новых партий будут привиты люди пожилого возраста, сотрудники безопасности и полицейские.
Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 79 млн заболевших, свыше 55,5 млн человек выздоровели, а более 1,7 млн пациентов умерли. В России выявили более 2,9 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».
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Комментарии
Общество , Дмитрий Феоктистов , Владимир Путин , Минздрав РФ , Российский фонд прямых инвестиций , Аргентина
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