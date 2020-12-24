В Коми 31 декабря сделали выходным 

Глава республики Коми Владимир Уйба подписал указ о том, что 31 декабря будет выходным для членов регионального правительства и работников органов исполнительной власти, аналогичное решение он рекомендовал принять и руководителям других госорганов, органов местного самоуправления, а также организаций, сообщает пресс-служба главы республики.
Президент РФ Владимир Путин в среду на заседании Госсовета рекомендовал всем губернаторам объявить 31 декабря выходным днем.
"Глава республики Коми постановил привлечь к работе в выходной день 26 декабря 2020 года членов регионального правительства и работников органов исполнительной власти республики, предоставив указанным лицам день отдыха 31 декабря 2020 года с соблюдением требований, установленных Трудовым кодексом Российской Федерации", — говорится в сообщении.
Аналогичное решение глава Коми рекомендовал принять и руководителям других госорганов, органов местного самоуправления, а также организаций всех форм собственности.