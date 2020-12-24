Ещё
Далее:
Читайте также:
Российский фильм попал в топ лучших в мире
Российский фильм попал в топ лучших в мире Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

В Коми 31 декабря сделали выходным 

РИА Новости 1 час назад
В Коми 31 декабря сделали выходным
Фото: РИА Новости
Глава республики Коми Владимир Уйба подписал указ о том, что 31 декабря будет выходным для членов регионального правительства и работников органов исполнительной власти, аналогичное решение он рекомендовал принять и руководителям других госорганов, органов местного самоуправления, а также организаций, сообщает пресс-служба главы республики.
Президент РФ Владимир Путин в среду на заседании Госсовета рекомендовал всем губернаторам объявить 31 декабря выходным днем.

"Глава республики Коми постановил привлечь к работе в выходной день 26 декабря 2020 года членов регионального правительства и работников органов исполнительной власти республики, предоставив указанным лицам день отдыха 31 декабря 2020 года с соблюдением требований, установленных Трудовым кодексом Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Аналогичное решение глава Коми рекомендовал принять и руководителям других госорганов, органов местного самоуправления, а также организаций всех форм собственности.
Видео дня. Виктория Боня и Марат Сафин спровоцировали слухи о романе
Последние новости
Тихановская оправилась от мощного удара Лукашенко и нанесла свой в ответ Тихановская оправилась от мощного удара Лукашенко и нанесла свой в ответ Названы автомобили с самыми надежными двигателями Названы автомобили с самыми надежными двигателями Песков назвал причины самоубийств сотрудников ФСО в Москве Песков назвал причины самоубийств сотрудников ФСО в Москве
Комментарии
Общество , Владимир Уйба , Владимир Путин
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Задержание бывшего вице-губернатора Кубани попало на видео
01:00
Задержание бывшего вице-губернатора Кубани попало на видео
Происшествия
Девушку расстреляли на глазах у подруг в Москве
00:27
Девушку расстреляли на глазах у подруг в Москве
Происшествия
Депутат засмотрелся на грудь министра на совещании
01:27
Депутат засмотрелся на грудь министра на совещании
Политика
10-тонный «шикарный суперболид» рухнул на землю
00:15
10-тонный «шикарный суперболид» рухнул на землю
В мире Наука
Зрелищная погоня со стрельбой произошла в Петербурге
01:10
Зрелищная погоня со стрельбой произошла в Петербурге
Происшествия
Рабочий из мести разгромил школу в Крыму
00:54
Рабочий из мести разгромил школу в Крыму
Происшествия
По лесу в Карелии потекла кровавая река
01:27
По лесу в Карелии потекла кровавая река
Происшествия
Грабители на угнанном авто украли банкомат
00:41
Грабители на угнанном авто украли банкомат
Происшествия
В Ереване начались столкновения протестующих с силовиками
00:56
В Ереване начались столкновения протестующих с силовиками
В мире
Москвич купил храм на Аvito за 186 000 рублей
00:32
Москвич купил храм на Аvito за 186 000 рублей
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение