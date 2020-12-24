В Коми 31 декабря сделали выходным 

"Глава республики Коми постановил привлечь к работе в выходной день 26 декабря 2020 года членов регионального правительства и работников органов исполнительной власти республики, предоставив указанным лицам день отдыха 31 декабря 2020 года с соблюдением требований, установленных Трудовым кодексом Российской Федерации", — говорится в сообщении.