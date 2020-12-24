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Москва

Глава МЧС обвинил людей на удаленке в лесных пожарах 

Елена Прошина 1 час назад
Глава МЧС обвинил людей на удаленке в лесных пожарах
Фото: ТАСС
Глава МЧС России Евгений Зиничев рассказал, что в 2020 году пожароопасный сезон начался в России раньше обычного из-за самоизоляции и удаленки. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Зиничева, этой весной пожары одновременно начались в 63 субъектах России из 85, самые масштабные — в Дальневосточном, Сибирском и Южном федеральных округах.

«Природа не дала нам скидку на пандемию. Люди в рамках удаленки выехали на дачные участки и занялись бытовыми проблемами, сжигая сухой мусор после зимы», — объяснил глава МЧС.

Как сообщал «Рамблер», ранее замглавы МЧС Илья Денисов рассказал, что во время самоизоляции в России выросло количество пожаров в жилых домах.
Денисов говорил, что одной из причин участившихся пожаров стали «детские шалости с огнем». К концу апреля ситуация стабилизировалась.
По данным МЧС, во время самоизоляции количество жертв пожаров выросло почти на семь процентов к аналогичному периоду прошлого года. С 15 марта по 20 апреля 2020 года в стране в результате пожаров погибли 809 человек, в том число 39 детей.
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Комментарии
Общество , Илья Денисов , Евгений Зиничев , МЧС
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