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ЧП в Норильске признано масштабнейшим разливом топлива в истории 

Артём Кульша 37 минут назад
ЧП в Норильске признано масштабнейшим разливом топлива в истории
Фото: ТАСС
Экологическая катастрофа в Норильске стала масштабнейшим разливом дизельного топлива в истории человечества. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил первый заместитель министра чрезвычайных ситуаций России Александр Чуприян.
29 мая, как сообщал «Рамблер», на территории теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-3) дочерней структуры «Норникеля» Норильско-Таймырской энергетической компании произошел разлив более 20 тысяч тонн дизельного топлива. Оно попало в водоемы, в результате чего допустимая концентрация вредных веществ на водных объектах в Норильске была превышена в десятки тысяч раз.

«В истории человечества такого количества жидкого дизельного топлива никогда не вытекало», — сообщил сегодня Чуприян.

Он рассказал, что топливо, разлившееся в Норильске, было обнаружено даже в арктической зоне. Замглавы МЧС добавил, что борьба с последствиями данной экологической катастрофы продемонстрировала министерству необходимость приобретения техники, способной «качать» нефтепродукты, а не только соленую и загрязненную воду.
Некоторое время назад Росприроднадзор подал иск к Норильско-Таймырской энергетической компании, в котором потребовал взыскать с нее штраф в размере более 148 миллиардов рублей за ущерб окружающей среде при разливе топлива на ТЭЦ-3. «Норникель», прокуратура Красноярского края и Министерство экологии и рационального природопользования региона выступают в качестве третьих лиц по делу. В ноябре суд приступил к рассмотрению дела по существу.
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Комментарии
Общество , Происшествия , Александр Чуприян , МЧС , Норникель
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